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商品詳細
THENORTHFACEPURPLELABEL\"HerringboneTwillC.P.OJacket\"コットンポリエステル生地を使ったジャケット。ツイル織りとヘリンボーン織りを一枚の生地のなかに表現し、パッチワーク柄に見えるように織りました。ワークウェアとコーチジャケットをミックスしたデザイン。ワークウェアの定番のツイルとアウトドアやミリタリーを感じるヘリンボーンとのミックスがTHENORTHFACEPURPLELABELらしい素材は、ポリエステルの芯糸にコットンを巻きつけたコアヤーン糸を使用したオリジナルの生地。強度と吸収速乾性をキープしつつ、綿糸に近い表情に仕上げています。生地を硫化染料で染め、製品洗い加工を施すことで雰囲気の良いビンテージ感を出しました。サイズスペック身幅59.5cm着丈70cm肩幅50cm袖丈57cm●ヴィンテージベージュ●着用回数6回程度●日本サイズM〜L●即購入禁止●期間限定出品☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの 希少モデルを多数出品中‼︎#ソロキャンプ#ソロキャン#ぼっちキャンプ#焚き火#車中泊#極暖ジャケット#レトロX#暖炉を羽織る#トレラン#登山#トレッキング#フライフィッシング#アウトドア#キャンプ#釣り#パタゴニア#patagonia#ノースフェイス#thenorthface#GRAMICCI#グラミチ#マムート#コロンビア宜しくお願い致します。素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/recycling708214.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce467855.html
http://narcologia.ru/goods/capitation594708.html
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTHFACE PURPLELABEL (ザ ノースフェイス パープルレーベル) Herringbone Twill C.P.O Jacket ブラック サイズ:L
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
THE NORTH FACE PURPLE LABEL / ザ ノースフェイス パープルレーベル ...
Herringbone Twill C.P.O Jacket
THE NORTH FACE PURPLE LABEL
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL CPO JACKETヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/NP2003N
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http://narcologia.ru/goods/capitation594708.html
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
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THE NORTHFACE PURPLELABEL (ザ ノースフェイス パープルレーベル) Herringbone Twill C.P.O Jacket ブラック サイズ:L
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
THE NORTH FACE PURPLE LABEL / ザ ノースフェイス パープルレーベル ...
Herringbone Twill C.P.O Jacket
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Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL CPO JACKETヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/NP2003N