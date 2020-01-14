  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket
商品番号 J62115063656
商品名

THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 15,680 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

THENORTHFACEPURPLELABEL\"HerringboneTwillC.P.OJacket\"コットンポリエステル生地を使ったジャケット。ツイル織りとヘリンボーン織りを一枚の生地のなかに表現し、パッチワーク柄に見えるように織りました。ワークウェアとコーチジャケットをミックスしたデザイン。ワークウェアの定番のツイルとアウトドアやミリタリーを感じるヘリンボーンとのミックスがTHENORTHFACEPURPLELABELらしい素材は、ポリエステルの芯糸にコットンを巻きつけたコアヤーン糸を使用したオリジナルの生地。強度と吸収速乾性をキープしつつ、綿糸に近い表情に仕上げています。生地を硫化染料で染め、製品洗い加工を施すことで雰囲気の良いビンテージ感を出しました。サイズスペック身幅59.5cm着丈70cm肩幅50cm袖丈57cm●ヴィンテージベージュ●着用回数6回程度●日本サイズM〜L●即購入禁止●期間限定出品☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの　希少モデルを多数出品中‼︎#ソロキャンプ#ソロキャン#ぼっちキャンプ#焚き火#車中泊#極暖ジャケット#レトロX#暖炉を羽織る#トレラン#登山#トレッキング#フライフィッシング#アウトドア#キャンプ#釣り#パタゴニア#patagonia#ノースフェイス#thenorthface#GRAMICCI#グラミチ#マムート#コロンビア宜しくお願い致します。素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/recycling708214.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce467855.html
http://narcologia.ru/goods/capitation594708.html
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTHFACE PURPLELABEL (ザ ノースフェイス パープルレーベル) Herringbone Twill C.P.O Jacket ブラック サイズ:L
THE NORTHFACE PURPLELABEL (ザ ノースフェイス パープルレーベル) Herringbone Twill C.P.O Jacket ブラック サイズ:L
Herringbone Twill C.P.O Jacket
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
HERRINGBONE TWILL C.P.O JACKET_ヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/M/コット
Herringbone Twill C.P.O Jacket
Herringbone Twill C.P.O Jacket
THE NORTH FACE PURPLE LABEL 2020 / NEW ARRIVAL - undstar【アンド ...
THE NORTH FACE PURPLE LABEL 2020 / NEW ARRIVAL - undstar【アンド ...
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket-
THE NORTH FACE PURPLE LABEL / ザ ノースフェイス パープルレーベル ...
THE NORTH FACE PURPLE LABEL / ザ ノースフェイス パープルレーベル ...
Herringbone Twill C.P.O Jacket
Herringbone Twill C.P.O Jacket
THE NORTH FACE PURPLE LABEL
THE NORTH FACE PURPLE LABEL
Herringbone Twill C.P.O Jacket
Herringbone Twill C.P.O Jacket
HERRINGBONE TWILL CPO JACKETヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/NP2003N
HERRINGBONE TWILL CPO JACKETヘンリボーンツイルシーピーオージャケット/NP2003N

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru