THE NORTH FACE Herringbone Twill Jacket

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THENORTHFACEPURPLELABEL\"HerringboneTwillC.P.OJacket\"コットンポリエステル生地を使ったジャケット。ツイル織りとヘリンボーン織りを一枚の生地のなかに表現し、パッチワーク柄に見えるように織りました。ワークウェアとコーチジャケットをミックスしたデザイン。ワークウェアの定番のツイルとアウトドアやミリタリーを感じるヘリンボーンとのミックスがTHENORTHFACEPURPLELABELらしい素材は、ポリエステルの芯糸にコットンを巻きつけたコアヤーン糸を使用したオリジナルの生地。強度と吸収速乾性をキープしつつ、綿糸に近い表情に仕上げています。生地を硫化染料で染め、製品洗い加工を施すことで雰囲気の良いビンテージ感を出しました。サイズスペック身幅59.5cm着丈70cm肩幅50cm袖丈57cm●ヴィンテージベージュ●着用回数6回程度●日本サイズM〜L●即購入禁止●期間限定出品☆パタゴニア☆ノースフェイスなどの 希少モデルを多数出品中‼︎#ソロキャンプ#ソロキャン#ぼっちキャンプ#焚き火#車中泊#極暖ジャケット#レトロX#暖炉を羽織る#トレラン#登山#トレッキング#フライフィッシング#アウトドア#キャンプ#釣り#パタゴニア#patagonia#ノースフェイス#thenorthface#GRAMICCI#グラミチ#マムート#コロンビア宜しくお願い致します。素材···コットン