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B'z 2023 STARS Tシャツ Lサイズ　ループタオル付き
商品番号 G11713339390
商品名

B'z 2023 STARS Tシャツ Lサイズ　ループタオル付き
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-グッズ　参戦セット！！◾︎Tシャツ　白色　Ｌサイズ◾︎ループタオル　黒先日の静岡ライブの時に一度だけ着用し、ホームクリーニングしたものとなります。自宅から着用して参戦できるため、グッズ販売の長蛇の列に並ぶ手間や求めるサイズ売り切れ等の心配もありません。もし宜しければ、是非、ご検討下さい。人気グループ···B'z人気グループ···B'zグッズ種類···Tシャツ
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