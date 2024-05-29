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メゾン マルジェラ 八の字 バラクーダジャケット　44
商品番号 H98938485518
商品名

メゾン マルジェラ 八の字 バラクーダジャケット　44
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 17,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisonMargiela14メゾンマルジェラ18SS44八の字ブルゾンボンバージャケットカラー　ブラックサイズ　44(日本でのSサイズ相当ですが大きめです)裄丈84.0cm身幅54.5cm着丈63.0cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。状態：着用回数少なく美品です。目立った汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。参考定価　16万4160円素材　表地ポリエステル65%コットン35%別布部分コットン81%シルク19%体型によりますが160〜175cmの人に合うサイズ感です。このサイズでブラックのカラーはあまり出回らないかと思います。マルジェラ正規取扱店での購入品になります。マルジェラを代表する『ハの字』型のジップディテールを取り入れたブルゾンジャケットになります。後見頃はコントラストカラー調の別生地によるパネルデザインになっております。八の字のジップに加え、ロングシーズン着用できる生地感と、ブルゾンとしての使い勝手の良さもありますので、末永くご愛用頂ける物と思います。どうぞよろしくお願いいたします。カラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし#マルジェラ#メゾンマルジェラ#マルタンマルジェラ#ジルサンダー#マルニ#ロエベ#sacai
http://narcologia.ru/goods/septet427419.html
http://narcologia.ru/goods/tenet207563.html
http://narcologia.ru/goods/pompous9023.html
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最終値下 44 メゾン マルジェラ 八の字 バラクーダジャケット
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