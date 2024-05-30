メルセデスベンツ　キャップ

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○サイズ頭周りの直径:約21.5cm深さ:約12cm○状態1、2回ほど着用しました新品のキャップ(flexfit)に90年代のvintageのワッペン(メルセデスベンツ)を取り付けました。ハンドメイド品の為、既製品よりも品質が劣ることがございますので、予めご了承ください。ハンドメイド品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。古着ストリート企業物帽子vintageメルセデスベンツランドローバーBMWボルボトヨタカラー···ブルー#ニューエラ#NEWERA59FIFTY#59FIFTY