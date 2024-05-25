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ジャンク品ジャスティンディビス等
商品番号 G65394541993
商品名

ジャンク品ジャスティンディビス等
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバーサイズ２１センチ使用したのですが、手首周り何太く合わないので出品しました。ジャスティンディビスでは無いですが、重さ、見た目はカッコいいブレスレットです。ご購入いかがですか？
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