新品 62 TOMWOOD Oval Open Ring 指輪 4940

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●購入場所→正規取扱店●素材→シルバー925●サイズ表記→62●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→21号くらい(手持ちの棒状のリングゲージで測定)●状態→新品未使用です。円形箱、注意書き、品番入り保存袋付きです。●商品詳細→TOMWOODの22ssの指輪です。定番のたまご型のオバールモチーフをカットアウトしたアイテムです。「TOMWOOD OvalOpen」になります。やや大ぶりでシンプルでさりげなく主張できて使い勝手のいいアイテムです。色味はシルバーカラーになります。表面は鏡面タイプになります。※ 注意事項 ※値引き、梱包、取置きについては自己紹介欄参照ください。個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。予告なく終了することございますので、ご注意ください#Hiro1313tomw材質...シルバー