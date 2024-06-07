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12mm ナバホシルバーチェーン ブレスレット
商品番号 Q27770702727
商品名

12mm ナバホシルバーチェーン ブレスレット
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NAVAJOSILVERCHAINBRACELET-PIECE12mナバホシルバーチェーンブレスレット-コマ12mmネイティブアメリカン(ナバホ族）ハンドメイドのシルバー925チェーンの紹介になります。ニューメキシコギャロップのインディアンジュエリーサプライヤーを通じてブレスレットを製作しました。あまり太すぎずという難しいリクエストにも見事にこたえてくれました。大量生産はできませんが、月数本単位で入荷しています。細い甲丸線を一コマずつロウ付けでチェーンにしていきます。とても手間のかかる技術のいる作業です。サイズ：17cm,18cm,19cm,20cm　一コマ-長さ12mmx幅約4mm＊モデル手首回り16cmでサイズ18cmを着用しています。＊手首回りプラス1.5~2cmのサイズがおすすめです。＊希望サイズをコメント欄（備考欄）に明記して下さい。素材：Silver925　一コマ約12mmx幅約4mmMADEINUSA
http://narcologia.ru/goods/sci-fi489847.html
http://narcologia.ru/goods/waveform600917.html
http://narcologia.ru/goods/enquire408089.html

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