12mm ナバホシルバーチェーン ブレスレット

NAVAJOSILVERCHAINBRACELET-PIECE12mナバホシルバーチェーンブレスレット-コマ12mmネイティブアメリカン(ナバホ族）ハンドメイドのシルバー925チェーンの紹介になります。ニューメキシコギャロップのインディアンジュエリーサプライヤーを通じてブレスレットを製作しました。あまり太すぎずという難しいリクエストにも見事にこたえてくれました。大量生産はできませんが、月数本単位で入荷しています。細い甲丸線を一コマずつロウ付けでチェーンにしていきます。とても手間のかかる技術のいる作業です。サイズ：17cm,18cm,19cm,20cm 一コマ-長さ12mmx幅約4mm＊モデル手首回り16cmでサイズ18cmを着用しています。＊手首回りプラス1.5~2cmのサイズがおすすめです。＊希望サイズをコメント欄（備考欄）に明記して下さい。素材：Silver925 一コマ約12mmx幅約4mmMADEINUSA



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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ナバホパールチェーンブレスレット2



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