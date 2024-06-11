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hyde gunda ガンダ BUBBLE3 ブレスレット lgb ロイフラ
商品番号 I81569873792
商品名

hyde gunda ガンダ BUBBLE3 ブレスレット lgb ロイフラ
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！購入意思のない『いいね』は不要です！！プロフにも記載してますが着画や当方が写る行為は一切致しません。【ブランド】gunda【商品】BUBBLE3【説明】ロイフラにて購入しました。1・2回程着用したと思うので未使用に近いにしてます。ご理解頂ける方のみお願い致します。シワ加工・毛羽立ち等マニアックならではのデザインですのでご理解の程宜しくお願い致します。家庭を持ちマニアック系は着たりしないので是非着て頂ける方がいたら幸いです。※発送日はプロフ記載しております。ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。またお返事が遅くなる場合がございます。※発送中の事故、特に補償がない発送に関しては事故等起きた際責任を負いかねますのでご了承下さい。※ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更する事もございます。※プロフィール必読の方、宜しくお願い致します。※新規の方とのお取引は控えさせて頂きます。1度もご連絡取れず受取通知をして頂けないというトラブルあり、事務局にてお取引終了の手配をして頂いた事が何度かあります。どうしてもの方は、ご購入前にコメント下さい。新規の方以外でもご購入後ご連絡が取れ、受取通知が出来る方のみとします。何かございましたらコメントお待ちしております！#GoldLeather#ifsixwasnine#イフシックスワズナイン#lgb#ルグランブルー#エルジービー#gunda#sharespirit#kmrii#14thaddiction#CATORCE#roen#ROYALFLASH#maxsix#roar#BACKLASH#hyde#larcenciel#vamps#スカル#ピアス#pierce#クロス#ネックレス#ブレスレット#バブル
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