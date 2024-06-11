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ポールスミス　レザーコインケース　マルチストライプ
商品番号 I56862288401
商品名

ポールスミス　レザーコインケース　マルチストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　コインケースとなります。ボタンを開けるとマルチストライプが印象的なオシャレなコインケースとなります。使用感はありますが、目立つ傷や汚れなどはありません。一味違うコインケースをお探しの方に特におススメです。縦：約7センチ横：約8.7センチ#ポールスミス#マルチストライプ#コインケース#レザーコインケース
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