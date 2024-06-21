シルバー925 キヘイチェーン 50cm チェーンネックレス silver925

ご覧いただき、ありがとうございます(^o^)！☆即購入OK！☆送料無料☆匿名配送☆フォロー割できますので、その際は コメントください(o^^o)୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧◉商品名：silver925キヘイチェーンチェーンネックレス◉商品説明：シンプルにチェーンのみで付けるだけでこなれ感がある印象に♪◉商品の状態：新品、未使用◉サイズ：長さ50cm 幅5mm※採寸は素人寸法となりますので若干の誤差はご了承ください。◉商品の特徴：シルバー925※925の刻印入りです。◉発送方法：匿名配送のみでの配送ですのでご安心ください♪◉発送までの日にち：購入後24時間以内に発送いたします。◉梱包方法：簡易包装となりますが１つ１つ丁寧に梱包します。気になる点がありましたらお気軽にご質問くださいませ♪お読みいただき、ありがとうございました。



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