フープ クロス ピアス ゴールド 片耳 爪留め CZダイヤ（AAAランク）新品

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オリジナルデザインのジュエリーを多数出品しています。ぜひご覧ください♬↓ ↓ ↓ ↓#有頂天ジュエリー＜商品について＞新品・未使用・国内から迅速な発送対応を致します。オリジナルジュエリーフープクロスピアスです。王道のクロスモチーフとプレーンフープを組み合わせたフープピアスで、クロスの中心にはAAAランクのキュービックジルコニアをしっかり爪留めで配置。ゆらゆらと揺れるモチーフにより一層の煌めきを与えます。ユニセックスなジュエリーで、プレゼントにもぴったりです。新品・未使用・国内から迅速な発送対応を致します。●サイズ縦(クロスのみ)約27mm横(クロスのみ)約15mm厚さ(クロスのみ)約4mmフープ内径約14mm●ストーンキュービックジルコニア(CZダイヤ)AAAランク●素材brass/22KGP●付属品ジュエリーポーチ＜配送について＞送料無料でお届け致します。送料無料にて、ヤマト運輸・ネコポスでの発送を致します。メルカリ便では対応できませんので予めご了承下さい。ご注文・ご入金完了後、2-3日程度で発送いたします。＜ご購入について＞即購入大歓迎です＼(^o^)／なお、本商品は相場を見て値段決めておりますので、値引き交渉は極力お受けできません。予め了承下さい。＜オススメのポイント＞彼氏、彼女への誕生日プレゼント、記念日の贈り物や、韓国ファッション、ビーティーエス（BTS）や、エグザイル（EXILE）、三代目ジェイソールブラザーズ（JSB）今市隆二登坂広臣、クロムハーツ（CHROMEHEARTS）が好きな方にオススメのジュエリーです。#メンズアクセサリー#ゴールドアクセサリー#シルバーアクセサリー#メンズネックレス#指輪#ブレスレット #ペンダント#ネックレス#クロムハーツ