フープ クロス ピアス ゴールド 片耳 爪留め CZダイヤ（AAAランク）新品

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商品詳細
オリジナルデザインのジュエリーを多数出品しています。ぜひご覧ください♬↓ ↓ ↓ ↓#有頂天ジュエリー＜商品について＞新品・未使用・国内から迅速な発送対応を致します。オリジナルジュエリーフープクロスピアスです。王道のクロスモチーフとプレーンフープを組み合わせたフープピアスで、クロスの中心にはAAAランクのキュービックジルコニアをしっかり爪留めで配置。ゆらゆらと揺れるモチーフにより一層の煌めきを与えます。ユニセックスなジュエリーで、プレゼントにもぴったりです。新品・未使用・国内から迅速な発送対応を致します。●サイズ縦(クロスのみ)約27mm横(クロスのみ)約15mm厚さ(クロスのみ)約4mmフープ内径約14mm●ストーンキュービックジルコニア(CZダイヤ)AAAランク●素材brass/22KGP●付属品ジュエリーポーチ＜配送について＞送料無料でお届け致します。送料無料にて、ヤマト運輸・ネコポスでの発送を致します。メルカリ便では対応できませんので予めご了承下さい。ご注文・ご入金完了後、2-3日程度で発送いたします。＜ご購入について＞即購入大歓迎です＼(^o^)／なお、本商品は相場を見て値段決めておりますので、値引き交渉は極力お受けできません。予め了承下さい。＜オススメのポイント＞彼氏、彼女への誕生日プレゼント、記念日の贈り物や、韓国ファッション、ビーティーエス（BTS）や、エグザイル（EXILE）、三代目ジェイソールブラザーズ（JSB）今市隆二登坂広臣、クロムハーツ（CHROMEHEARTS）が好きな方にオススメのジュエリーです。#メンズアクセサリー#ゴールドアクセサリー#シルバーアクセサリー#メンズネックレス#指輪#ブレスレット #ペンダント#ネックレス#クロムハーツ
http://narcologia.ru/goods/recuperation992221.html
http://narcologia.ru/goods/peroration133415.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei733071.html
HOOP型クロスピアス フープイヤリング USラッパー 925シルバー製（刻印入り） CZダイヤ（キュービックジルコニア）サイズ中 ２個セット Silver925. 18Kゴールド-kronic jewelry
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両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002752 ...
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002755]｜SILVERKYASYA ...
[silver KYASYA]クロス ピアス メンズ ドロップピアス ゴールド 十字架 キラキラ 18K 金 パヴェ CZ ジルコニア AAA シルバー 銀色 ヒップホップ 18G 専用BOX付属 両耳 2点 (ゴールド)
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002755]｜SILVERKYASYA ...
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002752]｜SILVERKYASYA ...
両耳用 シルバー925 フープピアス CZ AAA パヴェ 爪留め 18k GP gold ...
フープイヤリング イヤリング クロス クロスイヤリング クロスピアス ...
15mm CZダイヤ クロス フープ ピアス メンズ S925 KRKC
ピアス クロス 両耳セット クロスピアス シンプル 十字架 十字 両耳 ...
[silver KYASYA] 両耳用 スタッドピアス CZ AAA パヴェ 爪留め 18k GP gold ゴールド シルバー ストーンアクセサリー ヒップホップ ストリート ダンス ラップ B系 メンズ ブリンブリン 専用BOX付属
色: d.CHクロス-CZ】KRKC&CO クロス ピアス 十字架 フープピア ...
http://narcologia.ru/goods/recuperation992221.html
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HOOP型クロスピアス フープイヤリング USラッパー 925シルバー製（刻印入り） CZダイヤ（キュービックジルコニア）サイズ中 ２個セット Silver925. 18Kゴールド-kronic jewelry
HOOP型クロスピアス フープイヤリング USラッパー 925シルバー製（刻印入り） CZダイヤ（キュービックジルコニア）サイズ中 ２個セット Silver925. 18Kゴールド-kronic jewelry
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002752 ...
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002755]｜SILVERKYASYA ...
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両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002755]｜SILVERKYASYA ...
両耳用 フープピアス チャーム[品番：SKAA0002752]｜SILVERKYASYA ...
両耳用 シルバー925 フープピアス CZ AAA パヴェ 爪留め 18k GP gold ...
フープイヤリング イヤリング クロス クロスイヤリング クロスピアス ...
15mm CZダイヤ クロス フープ ピアス メンズ S925 KRKC
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[silver KYASYA] 両耳用 スタッドピアス CZ AAA パヴェ 爪留め 18k GP gold ゴールド シルバー ストーンアクセサリー ヒップホップ ストリート ダンス ラップ B系 メンズ ブリンブリン 専用BOX付属
色: d.CHクロス-CZ】KRKC&CO クロス ピアス 十字架 フープピア ...