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18金 喜平 6面ダブル 10.3g 50cm
商品番号 U60293804456
商品名

18金 喜平 6面ダブル 10.3g 50cm
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 35,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

造幣局ホールマーク、刻印有り。材質：ゴールド素材：K18YG金具形状：中折れ式金具形状：6面カットダブル喜平ネックレス10g製造国：日本(MadeinJapan)
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