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【新品未使用品】マイケルコース　カードケース　日本未発売　黒　ワニ皮調
商品番号 L67958534692
商品名

【新品未使用品】マイケルコース　カードケース　日本未発売　黒　ワニ皮調
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,537 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✴️はじめにご覧頂き、ありがとうございます☺️お手数ですが、プロフィールもご確認お願いします。人気ブランドの財布、小物を多数出品しています❗️コーチ・マイケルコースなどの人気商品から定番アイテムを取り揃えています(^^)⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#MUGISHOP☑️出品している商品は、新品になりますので、売り切れる前に、お早めにご購入頂ければと思います。　✴️商品情報・マイケルコースのカードケースになります。■《型番》36F1LCOD2E1■《詳細》・ブランド：マイケルコース　・色柄：ブラック　クロコ調・状態：新品未使用品・サイズ：H8cmxW10cmxD0.3cm■購入先：マイケルコース直営店（アメリカ）・鑑定済商品（日本未発売品）※見る端末、写真撮影による色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がありますm(__)m✴️ショップ紹介時代の流行と共に人気のあるブランドをメインにメンズからレディースまで取り扱える商品を取り揃えております！☑️当店の商品は、送料無料・24時間365日即購入OK‼️☑️値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい(^^)フォロワー様・複数購入の方は更にお値引きいたします⭐️⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#MUGISHOP　✴️発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます⭕️✴️さいごに皆様に、ブランド品をもっと好きになってもらいたく思っています(^^)#マイケルコース#財布#長財布#キーケース
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