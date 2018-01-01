

M3670●江戸明治和本等＞美屋古路 源氏名寄 東海道往来 源氏物語名寄文 小本 M3670●江戸明治和本等＞美屋古路 源氏名寄 東海道往来 源氏物語名寄文 小本



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●江戸明治和本●美屋古路・源氏名寄［東海道往来・源氏物語名寄文］（小本）【判型】小本1冊。縦129粍。【作者】不明。【年代等】江戸後期刊。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。袋綴じ展開収録。『美屋古路・源氏名寄』は、「東海道往来」と「源氏物語名寄文」を合綴した往来物。前者は東海道の宿駅を文字鎖の形式で綴ったもの。後者は『源氏物語』の各帖の名称を織り込んで綴った文章。「源氏のすぐれてやさしきは、はかなく消えし桐壺よ、余所にて見へし箒木は…」で始まり、「…扨もゆかしき夢のうきはしのもとにたゝずみまいらせ候。かしく」と結ぶもので、明和9年刊『源氏かな文章』とほぼ同内容。いずれも本文を大字・5行・付訓で記す。★原装・題簽付・美本。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。