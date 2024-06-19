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昭和55年 勝　美枝子写真集。（原田美枝子）【昭和ノスタルジー　美品】
商品番号 V51813323276
商品名

昭和55年 勝　美枝子写真集。（原田美枝子）【昭和ノスタルジー　美品】
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

勝美枝子写真集です。勝新太郎夫人だった時のものです。原田美枝子は、映画「トラック野郎」でもマドンナとして出演しておりました。現在では大人の女優としてかなり、お年を召されましたが、ファンの方も多いと思います。昭和の代表する女優さんでした。古い本でしょうが、なかなかキレイだと思っています。是非とも御購入お願い致します。
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