ドキドキ遊園地　ファミコン　箱説付

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ファミコンソフトの【ドキドキ遊園地】になります。動作確認済ですがご使用の環境下での動作を保証するものではありません。説明書の裏にパスワードらしき書き込みがございますので、その分お値下げして出品させて頂いております。30年以上前のお品物という点をご理解頂ける方のみの購入でお願い致します。#ファミコン#レトロゲーム#ドキドキ遊園地#ドキ！ドキ！遊園地