エヴァンゲリオン 新劇場版 特装カラー版 4作品セット

ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。目立つ大きな傷や汚れは少なく、使用する分に気にならない程度だと感じています。簡易動作確認済み。エヴァンゲリオン新劇場版特装カラー版4作品セットになります。1.11▶︎Blu-ray・その他▶︎DVDです。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください（記載内容での問い合わせはご遠慮ください。）⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎#エヴァンゲリオン#緒方恵美#三石琴乃#摩砂雪#Blu_ray#Blu_ray#ブルーレイ#アニメ#DVD#dvd#式波#アスカ#綾波#エバ#えば#序#破#Q#アスカラングレー#綾波レイ#EVANGELION#NEON#グッズ#フィルム#渚カヲル#一番くじ#フィルム#気#フィギュア#初号機#エヴァ展#新劇場版#パンフレット#フィギュア#限定盤#渚カヲル



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