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Nintendo Switch あつまれどうぶつの森 セット
商品番号 E81895886657
商品名

Nintendo Switch あつまれどうぶつの森 セット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂Switchあつまれどうぶつの森セット初期化してありますのでソフトはありません。(ご注意下さい)セット内容は写真でご確認下さい。【商品内容】・switch本体・ジョイコン左・ジョイコン右・ジョイコンストラップ(未使用)・ドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ(未使用)・外箱2020年5月に購入しました。販売店印ありです。購入後すぐ、画面に保護シート貼りましたので、画面に傷はありません。現在は画面確認の為、保護シートは剥がしてます。動作は問題ありません。私用頻度は多くはないです。当方の見立てですが、キズ等も見当たらず美品だと思います。usedにご理解頂き購入をお願い致します。誠に申し訳けございませんがお値引き等は不可とさせて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/conception849257.html
http://narcologia.ru/goods/recommended901490.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture700041.html

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