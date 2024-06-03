小梅園　お花墨　希少古墨

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■祖父が購入したもので50年以上前に購入されたものです。※2,000円の値札が付いてますが 50年前の価格と思って下さい。○潑墨の巾、潑墨状況等お見せ出来ませんので、墨の刻印（同じ三星でも異なります）や、印で御判断願います。○又近年の物は、値札が四角になっています。※共箱（桐箱）付き※墨については、詳しい知識は持ち合せておりませんのでその点の質問は回答しかねます。○墨は製造より数十年年経過し、墨の中の水分が枯れ、墨の伸びのよさ、深みのある光沢をだすことができるそうです。○普通の濃さから超濃墨まで幅広くご使用になれます。○紅花墨は昔、材料に紅花を少量入れ込み紫がかった色をだし、仕上げにハマグリで表面を磨いていたことからこうかぼく、おはなずみ呼ばれています。○現在は、表面をハマグリで磨くことだけが残り紅花は入れなくなりました。○本墨は紅花を練り込んでいた時代に製造をしましたお花墨ですので昔ながらの本当の紅花墨です。○画像は色合い等多少実物と変わって見える事が有りますのでご了承頂下さい。○良品は均一な流れの良い膠液を造ることと、煤と膠を良く練り合わせることだそうです。出来の善し悪しは製品の墨の肌に現れます。墨の型は梨の木でできていますが、墨の肌に、この型の木目が写っていれば、練りの良く効いた墨と言えるそうです。桐箱で二重に保管していますが自宅保管につき神経質な方はご遠慮願います。○ご購入後の返品は、差し替えやトラブル防止の為お断り致します。商品サイズ（全ておおよその値）生産地： 奈良県大きさ： 3丁型重 量:48.5gた て： 110mmよこ： ２4mm厚み： 15mm#呉竹#呉竹精昇堂#墨#写経#書#書道#古梅園#油煙墨