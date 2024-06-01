PS5 ディスクドライブ搭載　CFI-1100A 本体 ヘッドセット　その他

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商品詳細
購入したもの全く使用しない為出品いたします。美品ですが神経質な方は購入お控えください。PS5ディスクドライブ搭載版 CFI-1100A初期化済ワイヤレスコントローラー電源コードHDMIケーブル取説一式ベースゲーミングヘッドセットHyperXcloudrevolver7.1おまけソフト2本※USBケーブルは付属しません。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#ヘッドセット#FPS
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