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商品詳細
1990年代に現地で縁起のよいものだと勧められるままに購入したものです。甲羅の模様が特徴だと思いますが、素人なので技法は判りません。大きさは概寸で、頭から尾までが14センチ、高さは5センチ位です。ラッキーアイテムとしてペーパーウエイトか置物にどうでしょうか。
http://narcologia.ru/goods/cotton153761.html
http://narcologia.ru/goods/Persia608088.html
http://narcologia.ru/goods/stealth604176.html
中国磁州窯スッポン
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中国磁州窯スッポン | heksendragensneakers.be
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