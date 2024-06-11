古鏡　樋口隆康　新潮社版

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商品詳細
古鏡 樋口隆康 新潮社 2冊セット外ケースは染みなどが発生しており、ページ自体は綺麗ですが、本文内に書き込みな（線引）などもあり、読む分にはよろしいかと思いますが、コレクションとしては状態は悪いです。綺麗な状態の本をご希望の方は、購入をお控えください。
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