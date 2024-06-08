PCエンジンソフト9本セット

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商品詳細
PCエンジンソフト9本セットとなります。バラ売り対応しますのでコメントをお願いします。セット内容は秘密の花園 売り切れ♥️ エメラルドドラゴン サザンアイズ ときめきメモリアルロードス島戦記1 ロードス島戦記2 売り切れ♥️アルナムの牙ラプラスの魔 売り切れ♥️ガリバーボーイ 売り切れ♥️天外魔境ジライア売り切れ♥️天外魔境2売り切れ♥️天外魔境カブキ伝 売り切れ♥️スナッチャー売り切れ♥️麻雀野球拳の詩 売り切れ♥️アトラス卒業2同級生女神天国コズミックファンタジー4突入編売り切れ♥️ヒューカードがネクロスの要塞 売り切れ♥️桃太郎伝説ターボ売り切れ♥️桃太郎活劇売り切れ♥️桃太郎伝説2売り切れ♥️となります。箱、説明書は全てありますが、帯や付属品がない物もあります。他、CDに傷ありもあります。短時間ですが動作確認行いプレイするのは問題ないかと思います。古いものなのでご理解の程よろしくお願いします。気になる点などありましたらコメント等いただければと思います。
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