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PCエンジンソフト9本セット
商品番号 W42324470660
商品名

PCエンジンソフト9本セット
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 7,802 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジンソフト9本セットとなります。バラ売り対応しますのでコメントをお願いします。セット内容は秘密の花園　　売り切れ♥️　エメラルドドラゴン　サザンアイズ　ときめきメモリアルロードス島戦記1　ロードス島戦記2　売り切れ♥️アルナムの牙ラプラスの魔　売り切れ♥️ガリバーボーイ　売り切れ♥️天外魔境ジライア売り切れ♥️天外魔境2売り切れ♥️天外魔境カブキ伝　売り切れ♥️スナッチャー売り切れ♥️麻雀野球拳の詩　売り切れ♥️アトラス卒業2同級生女神天国コズミックファンタジー4突入編売り切れ♥️ヒューカードがネクロスの要塞　売り切れ♥️桃太郎伝説ターボ売り切れ♥️桃太郎活劇売り切れ♥️桃太郎伝説2売り切れ♥️となります。箱、説明書は全てありますが、帯や付属品がない物もあります。他、CDに傷ありもあります。短時間ですが動作確認行いプレイするのは問題ないかと思います。古いものなのでご理解の程よろしくお願いします。気になる点などありましたらコメント等いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/insignificant224682.html
http://narcologia.ru/goods/revamp665722.html
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