DUPLEX TRUNK CASE1-ABS-H トランクケース①

DUPLEX(デュープレックス)TRUNKCASE1-ABS-Hトランクケース交渉によるお値引きには対応していませんので、予めご了承ください。以下仕様ですDUPLEX製トランクケース。軽量、耐衝撃強度などに優れたABS素材を採用しています。埋め込みパーツ仕様です。■トランクケース■埋め込みパーツ仕様■ABS製■外寸：370W×240D×270Hmm■内寸：350W×220D×250Hmm■色：黒■内装：メルトン貼※蓋の取り外しはできません。アクセサリー...その他



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