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- 四代 真清水蔵六 茶碗 相国寺 有馬頼底 題字 箱書
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商品詳細
種類...茶道具直径13.5cm高さ7cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful162851.html
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