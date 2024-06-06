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四代 真清水蔵六 茶碗 相国寺 有馬頼底 題字 箱書
商品番号 S35090983378
商品名

四代 真清水蔵六 茶碗 相国寺 有馬頼底 題字 箱書
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具直径13.5cm高さ7cm
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