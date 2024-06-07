2020年3月購入　NINTENDO 任天堂　SWITCH 本体

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2020年3月頃購入したものになります。※Joy-Conのネオンレッド（右側）のAボタンが、若干効き悪いです。少しだけ強めに押せば反応します。バッテリー強化版モデルです。画面保護シール貼って使用していたので、画面に傷はないかと思います。多少使用感はありますが、まだまだご使用いただけるかと思います。初期化済みです。写真に掲載している物が全てになりますので、ご確認お願い致します。■セット内容・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル＋1000円でSAMSUNGの128GBマイクロSDカードお付けしますので、お気軽にコメントいただければと思います。使用済み品になりますので、ご了承いただける方よろしくお願い致します。すり替え等防止の為、返品など不可でお願い致します。よろしくお願い致します。Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッドHAD-S-KABAA新モデルブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版色：レッド系ブルー系任天堂SwitchスイッチNintendoSwitchNINTENDOSWITCHゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#Switch#バッテリー強化版#マイニンテンドー#スイッチ#本体