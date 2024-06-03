『値下げ』FERNANDES precision BASS PRB-360

値下げ希望者様へ値下げします！22,000円を値下げして17,100円にします！FERNANDESprecisionbassPRB-360 フェルナンデス プレシジョン エレキベース純正ソフトケ－ス(底にストラップピンで小さな穴が開いてますが使用に問題は有りません！)ストラップ付き主観ですが価値観の有るプレべです！初心者にお薦めです！『状態』見た目は綺麗なプレべですがボディの所々に目立たない擦り傷が有り使用感の有る状態です！金属パーツは錆びは無いですがペグ、PUの金属部分にくすみが有ります！ヘッドやネックのラッカー塗装が高級感が有ります！ネックはストレートで弾きやすい弦高にセッティングしてます！フレットに音の詰まりやビビりは有りません！音だしに問題は有りません！個人的には音の良いプレべだと思います！中古品ですので神経質な方は購入を控えて下さい！配送は丁寧に梱包して発送させて頂きます！



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4948】 FERNANDES precision bass 弦交換済み-



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