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ローランド 電子ドラム TD6V ROLAND
商品番号 O46188888244
商品名

ローランド 電子ドラム TD6V ROLAND
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドの電子ドラムです。10年程前に購入して、少し使用していましたがそれ以降は自宅のスタジオでインテリアとして飾っていました。コンディションとしては金具を留める小さなネジが1つだけ足りませんが、100円程で購入できると思います。それ以外は汚れなどはありますが動作確認はできております。音を出すためにはアンプが必要になるのでご用意されてください。当時は25万程で購入したものなのでかなりお安いと思います。付属品ドラムセット（写真のもの）椅子、ドラムスティック4本、チューニングキー説明書ドラムROLAND
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