小型 海老 金属装飾 敷板付き 処分価格

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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆必ずプロフィールをお読み下さい☆トラブル防止の為、上記内容古物をご理解ご了承の上で検討購入して下さい❗️※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※・小型海老装飾金属装飾サイズ(最大幅約)本体木台高さ9.5㎝1.2㎝横幅19㎝14.5㎝奥行7.9㎝10.6㎝重量29.4㌘13.4㌘状態美品内（経年劣化）左目無し/直しあり木台付き値下げ出品！鉄では無いです画像参照コレクション置物アクセントインテリアオブジェ等としていかがでしょうか送料込みギリギリの値段で出品してますので極端な値引きはお控え下さい。神経質な方はご遠慮願います❗️振込みの場合、予定日をお知せ下さい❗️離島の方は送料購入者様負担