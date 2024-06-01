YOSHIKI　香水　バトゥサン　プロデュースドバイヨシキ　EDP 50ml

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★★9月8日から一週間程度、発送作業ができませんので、その間は品物を非公開にさせて頂きます。発送作業が可能になりましたら再度公開します。9月6日の購入入金完了分まで発送可能です。お急ぎの方は早目に購入お願い致します★★XJAPANYOSHIKIプロデュースバトゥサンプロデュースドバイヨシキオードパルファム50mlBattreSangproducedbyYOSHIKIXJAPANYOSHIKIさんプロデュースの香水です。残量は9割程度(写真を拡大して見て頂くとわかると思います)ですが購入時期が不明です。おそらく数年前ですが、香りに劣化はありません。中古品ということをご理解頂ける方のみ購入を検討ください。 箱などはありませんのでプチプチに包んで宅急便コンパクトで発送予定です。プロフィールをご確認ください。値下げ希望の場合は直接コメントください。購入前に必ずコメントください。