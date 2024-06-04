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極レア　時代物【半僧坊大権現】天狗　仏像
商品番号 W34369235849
商品名

極レア　時代物【半僧坊大権現】天狗　仏像
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 16,464 円
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商品詳細

大震災のとき半僧坊大権現様をお祭りしていた所には被害がなかったと霊験譚があります○蝶番が壊れてます神棚
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