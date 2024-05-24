【液晶美品】Nintendo Switch バッテリー拡張版 ジョイコングレー

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商品詳細
ニンテンドースイッチバッテリー強化版本体とJoy-ConグレーLRの出品です。※ドックやケーブル類は付属しません。※有機ELモデルではございません。☆動作☆本体ソフト読み込み〇SDカード読み込み〇ジョイコン認識〇画面タッチ〇TV出力〇ネットワーク接続〇ジョイコンワイヤレス接続〇ジャイロ操作〇ボタン認識〇LED点灯〇本体、ジョイコン共に一通りの動作に異常ありません。またジョイコンのドリフト現象が発生していないことも確認済みです。☆外観☆簡易アルコール除菌済み。本体は背面に多少の傷はございますが、液晶画面は微細な傷もほとんど見られず非常に綺麗な状態です。☆付属品☆本体とジョイコンＬＲのみのお届けとなります。☆発送について☆精密機器ということを踏まえ、輸送中の衝撃や雨による水漏れに耐えられるよう丁寧に梱包して発送します。#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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