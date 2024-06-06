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忍者龍剣伝巴 [SFC1015F1]
商品番号 F87436400807
商品名

忍者龍剣伝巴 [SFC1015F1]
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※同梱値引きの相談は必ず【購入前にコメント欄】からお願いいたしますm(__)m■商品内容■▼スーパーファミコン・忍者龍剣伝巴#忍者龍剣伝巴#忍者龍剣伝■状態■・箱(無)・説明書(無)・端子、本体分解クリーニング済・起動確認済※画像要確認下さい【重要】◇起動は確認済(要画像)ですが購入者様の本体状況次第(未メンテ、未清掃)では起動しない場合があるかもしれません。あくまでも【ジャンク扱い】とさせていただきますので“動作保証は出来ません”。◇SFCは既に発売から25年近く経過しており自分で対処できない場合はレトロゲームに手を出すのはリスクがあることを理解していただければ助かります。ご不安な方はDLCやリメイク、移植作品等でプレイする事をご検討くださいませ■値引について■“同梱値引きのみ”とさせていただいております※詳細はプロフィール欄に記載※単品値引き交渉はお控えくださいませ■発送■エアパッキン(プチプチ)で梱包後発送予定
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