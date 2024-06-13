【MSX】ジャガー5【コピー説明書あり】

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即購入可能。専用・取り置き・値下げ交渉は行いません。美品コレクター向きの出品ではありません。また、素人管理下における30年以上前の商品にご理解のある方のみ購入して下さい。出品内容ジャガー5箱なし説明書コピーあり発売当時に購入したものです。カートリッジのラベルは剥がれていません。カートリッジの端子クリーニングはしていません。動作確認もしていません。説明書はコピーしたものです。当時ゲーム屋さんに付けてもらいました。上記のことを理解したうえでご購入ください。また動作未確認のため、ジャンク品とふまえてご購入してください。返品に関しては代替えアイテムがないことや、ジャック品の定義から一切うけつけられませんので、以上の内容を理解された上で購入してください。すり替え防止の観点からも返品返金はうけつけません。繰り返しですが上記の項目をご理解された方のみご購入お待ちしています。海外発送はいたしません。