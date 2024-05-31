Marshall VS15

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MarshallVALVESTATEVS15MGシリーズより旧世代のVALVESTATEシリーズ、トランジスタアンプになります。バックパネルにMadeinEngland表記あり、リバーブなしモデルです。通電確認済。通常使用可能ですがGAIN2、TREBLEノブにガリが出る場合があります。接点復活剤でクリーニングは行っておりますが、上記の点について恐れ入りますがご了承ください。電源ケーブル、変換アダプタ、説明書が付属します。長期保管品ですのでご理解の上ご検討くださいませ。