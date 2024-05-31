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Marshall VS15
商品番号 J76154326748
商品名

Marshall VS15
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MarshallVALVESTATEVS15MGシリーズより旧世代のVALVESTATEシリーズ、トランジスタアンプになります。バックパネルにMadeinEngland表記あり、リバーブなしモデルです。通電確認済。通常使用可能ですがGAIN2、TREBLEノブにガリが出る場合があります。接点復活剤でクリーニングは行っておりますが、上記の点について恐れ入りますがご了承ください。電源ケーブル、変換アダプタ、説明書が付属します。長期保管品ですのでご理解の上ご検討くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/unusable847174.html
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