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エルメスの世界　HERMES　１９９３年版　第２巻　No. ２３　日本語
商品番号 H93190653843
商品名

エルメスの世界　HERMES　１９９３年版　第２巻　No. ２３　日本語
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスの季刊誌　「エルメスの世界　１９９３～９４年秋冬号」日本語版この号は日本語版が発売されての第２号だったと思います。以前にエルメスの国内ショップで購入したものです。A４サイズ　ページ数　１３０中に書き込み、気になる汚れ等はありませんが、全体的に変色、黄ばみ、汚れ、擦れなど経年劣化があります中古品をご理解いただける方にお願いします。他の号も出品しています。喫煙者、ペットはいませんが、自宅保管をご理解ください。コメント返信に時間がかかることがあるかと思いますが、気長にお付き合いください。＃LEMONDED’HERMÈS＃ヴィンテージ＃古書＃美術書＃アート＃写真集
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