エルメスの世界　HERMES　１９９３年版　第２巻　No. ２３　日本語

エルメスの季刊誌 「エルメスの世界 １９９３～９４年秋冬号」日本語版この号は日本語版が発売されての第２号だったと思います。以前にエルメスの国内ショップで購入したものです。A４サイズ ページ数 １３０中に書き込み、気になる汚れ等はありませんが、全体的に変色、黄ばみ、汚れ、擦れなど経年劣化があります中古品をご理解いただける方にお願いします。他の号も出品しています。喫煙者、ペットはいませんが、自宅保管をご理解ください。コメント返信に時間がかかることがあるかと思いますが、気長にお付き合いください。＃LEMONDED’HERMÈS＃ヴィンテージ＃古書＃美術書＃アート＃写真集



END【ブルエ期】エルメスの世界 1994年版 第1巻 No.24 | Dieu d'or



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