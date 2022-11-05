BTS L CHIMMY チミー　RJ ジミン　JIMIN ジン　JIN公式

BT21ぬいぐるみBASICぬいぐるみLサイズベーシック プラッシュラインフレンズ公式LINEFRIENDS公式ジンチム2個セット①CHIMMYチミー ジミン JIMIN②RJアールジェイ ジン ソクジン JINBT21BASICシリーズのぬいぐるみLサイズ。人気の高いベーシックなイラストのキャラクターたちがそのままぬいぐるみになりました。お尻にペレットが入っているので、しっかりした抱き心地が楽しめます。サイズ:チミーW310×H330×D200(mm) :RJW310×H370×D230(mm)素材:ポリエステル新品未開封追跡あり匿名配送製品の特性上、商品写真と実物のデザインが多少異なる場合がございます。イメージ違いでの交換・返品は承りかねますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。コンパクトに圧縮しての発送となります。ご理解いただいたうえでご購入ください。おまとめ購入可能です。恐れいりますが、このままのお値段にてご検討ください。他のキャラクター、ぬいぐるみ、マスコットも出品中です。バンタン 防弾少年団 ベーシック たっとん LSぬいぐるみ マスコット ベビー クッション コーデュロイ ふわふわ 一番クジ 1番くじ タイガー フィギュア CDDVDトレカ bt21 クキ チミ シュキ マンネライン ボーカルライン ラップライン グテ グクテテ クオズ クサズ ライン ラインフレンズ LINEFRIENDS公式 FCARMYアーミー アミボム くら寿司日本限定 限定



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