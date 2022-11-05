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BTS L CHIMMY チミー　RJ ジミン　JIMIN ジン　JIN公式
商品番号 E17750137484
商品名

BTS L CHIMMY チミー　RJ ジミン　JIMIN ジン　JIN公式
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BT21ぬいぐるみBASICぬいぐるみLサイズベーシック　プラッシュラインフレンズ公式LINEFRIENDS公式ジンチム2個セット①CHIMMYチミー　ジミン　JIMIN②RJアールジェイ　ジン　ソクジン　JINBT21BASICシリーズのぬいぐるみLサイズ。人気の高いベーシックなイラストのキャラクターたちがそのままぬいぐるみになりました。お尻にペレットが入っているので、しっかりした抱き心地が楽しめます。サイズ:チミーW310×H330×D200(mm)　　　:RJW310×H370×D230(mm)素材:ポリエステル新品未開封追跡あり匿名配送製品の特性上、商品写真と実物のデザインが多少異なる場合がございます。イメージ違いでの交換・返品は承りかねますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。コンパクトに圧縮しての発送となります。ご理解いただいたうえでご購入ください。おまとめ購入可能です。恐れいりますが、このままのお値段にてご検討ください。他のキャラクター、ぬいぐるみ、マスコットも出品中です。バンタン　防弾少年団　ベーシック　たっとん　LSぬいぐるみ　マスコット　ベビー　クッション　コーデュロイ　ふわふわ　一番クジ　1番くじ　タイガー　フィギュア　CDDVDトレカ　bt21　クキ　チミ　シュキ　マンネライン　ボーカルライン　ラップライン　グテ　グクテテ　クオズ　クサズ　ライン　ラインフレンズ　LINEFRIENDS公式　FCARMYアーミー　アミボム　くら寿司日本限定　限定
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