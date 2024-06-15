【公式】BTS グク トレカ セット おまけ付き

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グクのトレカのセットです。写ってるもの全て公式です‼️ポチポチ付いてます⚠️大切に保管していた為、私の確認したところ傷や汚れは無かったですが神経質な方は購入はご遠慮下さい。⚠️手放すのを惜しみながらの出品の為、売れそうになければ削除する可能性大です即購入⭕️値下げ⭕️レート配慮はよろしくお願いします交渉中であっても即購入の方を優先します⚠️発送の際は防水対策・折れ防止などをして発送致します。#BTS#グク#JUNGKOOK#ジョングク#グッズ#トレカ