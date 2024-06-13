【即日発送】3DS プロジェクト クロスゾーン 限定版 １・２セット

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商品詳細
プロジェクトクロスゾーン1・2の限定版をまとめたセットになります。付属品は写真の通りです。いずれも動作確認済み。「PROJECTXZONE初回生産版『早期購入限定スペシャル仕様』」「PROJECTXZONE2：BRAVENEWWORLDオリジナルゲームサウンドエディション」発送は、基本的にご購入いただいた日の夜に実施します。発送はネコポスです。#ゲーム#シミュレーションRPG#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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