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商品詳細
奇才 江戸絵画の冒険者たち ThepioneersmastersofEdopainting [編集]我妻直美，東京都江戸東京博物館[出版社]読売新聞社[発行年]2020年北は北海道から南は九州まで、全国から35人の奇才絵師を集め、その個性溢れる作品を選りすぐり紹介した展覧会の図録サイズ：29.6×22.2cm ソフトカバー 401ページ※神経質な方、非常に状態を気にされる方のご購入はお控えください。#奇才#江戸絵画の冒険者たち#図録
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