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奇才　江戸絵画の冒険者たち　図録
商品番号 I96183443347
商品名

奇才　江戸絵画の冒険者たち　図録
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

奇才　江戸絵画の冒険者たち　ThepioneersmastersofEdopainting　　　[編集]我妻直美，東京都江戸東京博物館[出版社]読売新聞社[発行年]2020年北は北海道から南は九州まで、全国から35人の奇才絵師を集め、その個性溢れる作品を選りすぐり紹介した展覧会の図録サイズ：29.6×22.2cm　ソフトカバー　401ページ※神経質な方、非常に状態を気にされる方のご購入はお控えください。#奇才#江戸絵画の冒険者たち#図録
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