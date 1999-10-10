ポケットモンスター 青

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商品詳細
発売当時自分で予約・購入しました。20年以上前のものとしてはキレイな方だと思います。攻略本もセットで販売致します。※状態に神経質な方は購入をお控え下さい。#ゲーム#RPG#ゲームボーイ#ポケットモンスター#ポケットモンスター青
http://narcologia.ru/goods/subtropical474101.html
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