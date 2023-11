「森山大道全作品集」第1巻1964-1973DAIDOMORIYAMATHECOMPLETEWORKSVol.1初版。★石内都(写真家)、大竹伸朗(画家)のエッセイ冊子付き。森山大道/D-Project定価:27,500円Vol.1:ハードカバー、599頁、掲載作品1,460点(巻末に作品詳細リスト)、H295xW230xD55mm、2.5kg東松照明インタビュー、ジェラルド・マランガ、石内都(写真家)、大竹伸朗(画家)によるエッセイを収録(英語、日本語)●函に汚れ、傷みあり。底面の汚れあり。函の角傷みあり。●本体カバーの背にスレあり。(写真7枚目)●本体上部にややスレあり。●別添の冊子は美麗です。#筒井の出品物の一覧JANコード:9784990184216管理番号:BO2124097発売日:2003/01/01メーカー:大和ラヂヱーター製作所/タカ・イシイギャラリー撮影:森山大道#森山大道#森山_大道#DProject#D_Project#本#芸術/写真・工芸



