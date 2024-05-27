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B.A.P デヒョン　トレカ　サイン
商品番号 J76965237669
商品名

B.A.P デヒョン　トレカ　サイン
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時サイン会でサインしてもらったトレカです。商品の状態を「目立った傷や汚れなし」にしていますが自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。B.A.Pヨングクヒムチャンデヒョンヨンジェジョンオプジェロトレカサイン入りサイン
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