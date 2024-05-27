全巻セット　格安　進撃の巨人　進撃の巨人　全34巻　講談社　全巻セット　アニメ化

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・商品名進撃の巨人1-34巻 全巻セットbeginning・商品の状態多少のヤケ・カバーのスレ等はありますが、全体的にきれいですがヤケがあるものも中にあります。本屋で新品購入したものと、中古品と混ざっております。トラブル防止の為、画像での確認をお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。・発送方法クロネコヤマトの宅配便で、発送いたし※引越しのため格安です。お知らせずに出品を取り消す事が、ございますので予めご了承ください。・即購入OK・バラ売り不可#諫山創#諫山_創#本#コミック／コミック