プレイステーション5 デジタル・エディション CFI-1200B01

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SONYPlayStation5DigitalEditionCFI-1200B01825GBjoshinにて2023年2月に新品購入し、横向きで別途購入したスタンドを利用していました。使用期間は3ヶ月ほどになります。使用時含め、日光の当たらない場所に置くなどしており状態は美品です。・即購入OKです・ご入金確認次第、迅速に発送いたします・ご質問などがあればコメントください▼商品の状態本体初期化済み、動作確認済みです。目立った傷はございませんが、あくまで中古品となりますのでご了承ください。購入から一年間未満のためメーカー保証は残っていますが、購入者様の手続きになりますのでご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。▼付属品詳細（全て揃っております）・PS5本体・純正コントローラー・USBケーブル（初回起動時のみ使用）・電源ケーブル・HDMIケーブル（未使用）・スタンドベース（未使用）・取扱説明書（クイックスタートガイド/セーフティガイド）・外箱・内箱「プレイステーション5デジタル・エディションCFI-1200B01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5