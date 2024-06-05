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PS5 本体 プレイステーション5 CFI-1100A01 ディスクドライブ
商品番号 O70856105812
商品名

PS5 本体 プレイステーション5 CFI-1100A01 ディスクドライブ
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 23,218 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション5CFI-1100A01ディスクドライブ搭載モデル2021年9月にヨドバシで購入しました。初期化済み動作確認済みです。［内容］写真1枚目の物全てです。•「PlayStation®5CFI-1100A01」本体•ワイヤレスコントローラー•ベース•HDMIケーブル•電源コード•USBケーブル•印刷物1式•箱発送は本体箱を緩衝材で包んで段ボールで発送させていただきます。素人保管、中古品の旨ご理解をお願いします。本体とコントローラーに擦り傷があります。神経質な方はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品返金お断りしております。「PlayStation5CFI-1100A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#プレイステーション5#プレステ5本体
http://narcologia.ru/goods/interconnect615770.html
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