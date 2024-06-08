【美品】本仮屋ユイカ 写真集 『 私。 』 特装版2冊BOX Ver.

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商品詳細
「本仮屋ユイカ写真集『私。』特装版2冊BOXVer.」西田幸樹/舞山秀一/中山雅文/大江麻貴/NDCHOW定価:￥5000#西田幸樹#西田_幸樹#舞山秀一#舞山_秀一#中山雅文#中山_雅文#大江麻貴#大江_麻貴#NDCHOW#ND_CHOW#本#芸術／写真・工芸即購入大歓迎です。2022年9月初版発行になります。本仮屋ユイカさんのデビュー25周年を記念した特装版2冊BOXの写真集になります。女優、ラジオパーソナリティー、バラエティー等多方面で活躍中の本仮屋ユイカさんの魅力がいっぱい詰まったカットが見られます。本体2冊、カバー共状態は綺麗です。
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