SEVENTEEN ジョンハン トレカ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます︎︎☺︎SEVENTEENジョンハンヘンガレヨントントレカスリーブ等に入れて大切に保管しておりますが1度人の手に渡ったものです。細かい傷やスレ等の初期難がある場合がございますので完璧をお求めの方は御遠慮ください(..)即購入○スリーブ＋厚紙補強＋防水加工で発送させて頂きます！硬質ケースなど他にご希望がありましたらお気軽にコメントお願い致します\u003c(__)\u003e硬質ケースは＋60になります！他の商品と纏めて購入して下さる方は少しですがお値下げ致します︎︎☺︎seventeen SEVENTEENエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンハオTHE8ミンギュドギョム DK スングァンバーノンディノケレンセブチ
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