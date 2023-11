ゼルダの伝説　ティアーズオブキングダム　collectorｓ edition

新品未開封です。即日発送可能!ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムCollector’sEdition●説明NintendoSwitchソフト『ゼルダの伝説TearsoftheKingdom』に、設定資料などが掲載された「アートブック」、スチールブック仕様の「NintendoSwitchカードケース」、「スチールポスター(Iconart仕様)」、そして4種の「ピンバッジセット」が付属した特別セットです。果てなき冒険は、大空へ広がる。『ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド』続編が登場。どこまでも続く広大な「大地」、そしてはるか雲の上の「大空」まで広がった世界で、どこへ行くのも、何をするのもあなた次第です。空を翔けめぐり、不思議な空島を探索するのか?リンクの手にした新たな力で、ハイラルの異変に立ち向かうのか?あなただけの果てなき冒険が、再び始まります。商品の詳細●セット内容・NintendoSwitchソフト『ゼルダの伝説TearsoftheKingdom』・アートブック・スチールポスター(Iconart仕様)・NintendoSwitchカードケーススチールブック仕様・ピンバッジセット(4種)#ゼルダの伝説#ティアーズオブザキングダム#switch#ニンテンドースイッチ#任天堂#限定版#ゼルダの伝説TotK#コレクターズエディション



