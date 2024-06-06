津軽三味線先べっ甲バチ鼈甲バチは

津軽三味線用先べっ甲バチ新品です。べっ甲は1枚物で手元は練りもの(プラスチック同等)で大変握りやすく仕上がっています。全長約169ミリ、開き約92ミリ、台尻横巾約25ミリ、台尻たて巾約22ミリ、重さ約1:58㌘で、べっ甲の硬さは個人的な感想になりますが、片方は普通よりは少し硬めの様な気がします。もう片方は普通、又は少し柔らかめかな?と思います。写真の写り具合で手元の色が黄色と白の2色に写っていますが、実物は白です。



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